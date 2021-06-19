2021/06/19 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، اليوم السبت، مشاركته بإجتماعٍ عبر تقنية “الفيديو كونفراس“ مع أي مسؤولٍ من الكيان الصهيوني، معبرا عن استغرابه من قيام جهاتٍ “مشبوهة“ بعرض هكذا اشاعات بهدف الابتزاز الذي اكد سيادته انه لم ولن يخضع له ابدا.واكد الخفاجي، انه يجري زيارة عملٍ رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة ينفي مشاركته في اجتماع مع أي مسؤول من الكيان الصهيوني first appeared on النور نيوز.

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