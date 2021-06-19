ارتفاع ملحوظ لحالات الانتحار في هذه المحافظة العراقية.. والقوات الامنية توضح لـNRT الاسباب

2021/06/19 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار، السبت، عن تفشي حالات الانتحار في المحافظة بسبب العنف والابتزاز وعوامل اخرى، موضحة ان اغلب الضحايا من النساء.

وذكر مدير الشرطة المقدم حسين علي مزهر في تصريح لـ NRT عربية، (19 حزيران 2021)، انه "بالنسبة لظاهرة الانتحار بمحافظة ذي قار نلاحظ ان هناك زيادة في المستوى البياني لهذه الجريمة".

واضاف مزهر، ان "الاحصائية في سنة 2019 سجلت 63 حالة متوزعة بين الذكور والاناث، بينما في سنة 2020 ارتفعت الى 80 حالة توزعت بين الذكور والاناث"، مشيرا الى انه "تم الاعلان عن هذه الاحصائية من قبل قيادة شرطة ذي قار خلال مؤتمر تحليل الواقع الامني والجنائي".

N.A

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