العراق: هجوم وتفجير يستهدفان الجيش العراقي

2021/06/19 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني في كركوك، السبت، بشن داعش هجوما على نقطة عسكرية للجيش العراقي جنوبي مدينة داقوق، كما قام بتفجير عبوة ناسفة على احدى عجلات الاسناد التي جاءت لدعم النقطة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (19 حزيران 2021)، "انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى لواء 45 جيش عراقي جنوب داقوق دون معرفة الخسائر بالارواح بعد تضرر العجلة بالكامل".

وأوضح، "حيث تعرض تنظيم داعش على احد نقاط الجيش العراقي وعند طلب الدعم والامداد تعرضت احد عجلات الدعم لعبوة ناسفة ولم تعرف تفاصيل الخسائر البشرية".

ورغم هزيمة داعش في العراق أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم ظل يشن هجمات بين الحين والآخر مستهدفا المدنيين والقوات الامنية على حد سواء، فيما تطلق الاخيرة بين فترة واخرى عمليات لملاحقة خلاياه في مناطق مختلفة من البلاد.

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