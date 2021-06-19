لقطتان للتأمل ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/06/19 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1وتعود يا ظلي بلا أملٍ لتغفو ساعة القيلولة المؤطرة الجميلةْوتعبر عبر الممرات التي غامت بفيء الكلمات الرائجةْيا عنفوان العشق هل مادت خيوط العنكبوتْوالسر يغويني ويرصف حالة الإيهان في صدري وينبحس الفراقْأعوامي مرت قاحلةْ ،،،،،،،،،،وأنا على حال التورد وانحسار أغاني البحارة القدماءْصوت يرافقني لأحيا حالة الإيغال بالعشق الرديفْلاشيء غير حلاوة الكلمات من سفن العبورْوتم ......





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