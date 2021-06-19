المانيا تهزم البرتغال بأربعة أهداف لهدفين

2021/06/19 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي، السبت، في مباراة هي الافضل بالدور الأول حتى الان في كأس الأمم الأوروبية 2020 لغزارة الاهداف و المستوى العالي لكلا الفريقين.

وعلى عكس سير المباراة تقدمت البرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو بالدقيقة 15، ولكن الضغط الكبير الذي مارسه الالمان جعل البرتغاليين يخطئون بهدفيين عكسيين اولهما بالدقيقة 35 بخطأ دياز ليلحقه زميله جوريرو بهدف عكسي ثان بالدقيقة 39 وبهذه النتيجة انتهى الشوط الاول بتقدم الالمان بهدفين لهدف.

أما في الشوط الثاني فقد أضاف الالمان ثالث الاهداف عن طريق هافيرتر بالدقيقة 51، ليضيف جوسينس آخر أهداف المانيا، فيما لم يسعف جوتا البرتغال عندما قلص الفارق بتسجيل الهدف الثاني.وتأتي المباراة ضمن المجموعة F التي ضمت المتصدر فرنسا والتي تعادلت مع المجر اليوم بهدف لكل منهما.

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