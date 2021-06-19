وزير الزراعة ينفي مشاركته اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أي مسؤول من الكيان الصهيوني

2021/06/19 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم السبت، مشاركته بإجتماعٍ عبر تقنية / الفيديو كونفراس/ مع أي مسؤولٍ من الكيان الصهيوني.وعبر / حسب بيان للوزارة/ عن استغرابه من قيام جهاتٍ مشبوهة بعرض هكذا اشاعات بهدف الابتزاز الذي اكد انه لم ولن يخضع له ابدا.واوضح الخفاجي، انه يجري زيارة عملٍ رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، منذ عدة ايام، نافيا تلقيه أي دعوةٍ من الأمم المتحدة لحضور هكذا اجتماع.وبين انه سيقوم بمقاضاة كل من روج لهذه الاشاعة عبر القانون./انتهى3

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