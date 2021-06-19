2021/06/19 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر تحالف الفتح عن الثقة العالية بان العهد الرئاسي لابراهيم رئيسي سيكون نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق والجمهورية الاسلامية على خلفية المشتركات التاريخية والدينية بين البلدين والشعبين الشقيقين .وذكر التحالف في بيان ان : الانتخابات الايرانية تأكيد صريح على المصداقية السياسية والوطنية والاسلامية التي يتمتع بها في اوساط المجتمع الايراني .واكد ؛ ستبقى الجمهورية الاسلامية وقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي والمتيقظ سندا وعونا لكل المستضعفين وشريكا حقيقيا للشعوب الحرة في الدفاع عن كرامتها واسترجاع حقوقها ..معربا عن ألامل بمستقبل واعد للمنطقة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح : عهد رئيسي.. نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق وايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح : عهد رئيسي.. نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).