ألمانيا تُسقط البرتغال وتشعل

2021/06/19 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط المنتخب الألماني نظيره البرتغالي حامل اللقب 4-2، السبت، في مباراة هجومية بامتياز وأشعل المنافسة في "مجموعة الموت" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة من كأس أوروبا في كرة القدم.

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