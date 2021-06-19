طائرة تركية تقصف سيارة في ماوت

2021/06/19 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طائرات تركية مساء اليوم السبت بقصف سيارة في احدى قرى قضاء ماوت بمنطقة شاربازير.

وقال مراسل PUKmedia، ان طائرات حربية تركية قصفت سيارة في قرية بقضاء ماوت، مشيرا الى ان القصف اسفر عن استشهاد شخصين واصابة ثالث بجروح.

PUKmedia / خاص

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