2021/06/19 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت شرطة بغداد، اليوم السبت، من القبض على أحد السارقين لعجلة غير ارقامها.وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “مفارز سيطرة التاجي ضبطت عجلة تحمل لوحة تسجيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرق عجلة وغير إرقامها..



وهكذا كانت النهاية! المركز الخبري الوطني.

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