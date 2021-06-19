محافظ ذي قار: مساعٍ لتجهيز المواطنين بـ 20 ساعة كهرباء يومياً خلال الصيف الحالي

2021/06/19 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم السبت، عن وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لرفع قدرة شبكة الكهرباء في المحافظة، فيما أكد وجود مساع لزيادة ساعات التجهيز لتبلغ 20 يومياً خلال الصيف الحالي.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح خلال زيارته الأخيرة لذي قار مطلع الأسبوع الماضي محطة كهرباء الناصرية الغازية (المحطة المركبة)"، مبينا أن "المحطة تزود الشبكة الوطنية بطاقة كهربائية للمرحلة الأولى بـ (500 ميكا واط)". وأضاف، أنه "من المؤمل اكمال المرحلة الثانية قريبا بتحويل الطاقة الانتاجية كاملة بـ(1000 ميكا واط)"، لافتا الى أن "المحطة دخلت بالخدمة والآن هي ضمن الشبكة الوطنية". ولفت إلى أن "طموح الحكومة المحلية في المحافظة خلال الصيف الحالي تجهيز المحافظة بمعدلات تصل الى 20 ساعة يومياً"، موضحا أن "خطة العمل ستركز على رفع مستوى الانتاج في السنة القادمة لمدة 24 ساعة مع دخول الكثير من المشاريع الى الخدمة وحل الاختناقات والاشكالات الموجودة حاليا".وعن خطط تحسين المنظومة بالتنسيق مع بقية المحافظات أوضح الخفاجي أنه "تم عقد اجتماع في محافظة البصرة بحضور رئيس اللجنة، وليد السهلاني، ومديري شركات الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية، ومديري أقسام دوائر الكهرباء في محافظة ذي قار". وتابع أن "اللقاء ناقش مشاكل الكهرباء وما يعترض له القطاع في المحافظة"، فضلا عن مناقشة الخطة الطارئة لمواجهة المشاكل خلال فصل الصيف"، مبينا أنه "تم وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لرفع قدرة شبكة الكهرباء في المحافظة، وزيادة قدرة الطاقة الكهربائية، اضافة الى حل مشاكل ذي قار لتجهز الطاقة الكهربائية بشكل كامل خلال السنة القادمة".

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