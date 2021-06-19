ميسان: الشرطة تقبض على أب قتله ابنه

2021/06/19 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، السبت، القبض على متهم بقتل أحد ابنائه في مدينة العمارة.

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وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، إنه "القت مفارزنا، القبض على متهم بجريمة قتل في إحدى مناطق مدينة العمارة، مركز المحافظة".

وأضافت، "حيث تمكنت مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة من القبض على متهم مطلوب قضائياً استناداً لاحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، بعد مرور أيام قليلة على ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق أحد ابنائه وذلك بسبب خلافات ومسائل عائلية ادت لوقوع الجريمة ضمن قاطع الكرامة".

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