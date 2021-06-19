برشلونة يضم مهاجم منتخب هولندا

2021/06/19 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، اليوم السبت، ضم مهاجم ليون الفرنسي ، الهولندي ممفيس ديباي لصفوفه.

وغرد برشلونه على حسابه الرسمي بموقع تويتر موكداً الانتقال بالقول “مرحبا ممفيس”.

بعدها ، ذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن ديباي سيظل لاعبًا في البارشا حتى نهاية موسم 2022/ 2023.

وسبق لـ ديباي اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال لنادي ليون.

وارتبط اسم ديباي ببرشلونة منذ الموسم الماضي ، وألمح قبل أيام بإنه في طريقه للإنضمام صفوف النادي.

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