کرکوك.. تكريم السینمائي كامل قادر

2021/06/19 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم السينما في فرع كركوك لنقابة فناني كوردستان مساء اليوم السبت 19 حزيران 2021 ندوة للفنان السينمائي كامل قادر بحضور جمع من فناني ومثقفي كركوك .

وتم خلال الندوة التي اقيمت علی قاعة الشهيد سیروان طالباني بمدينة كركوك وادارها الفنان قاسم غمگین ، تكريم المحتفی به ، لنيله جائزة افضل فيلم توثيقي الذي شارك في مهرجان بريطانيا للافلام القصیرة.

وعبر الفنان كامل قادر عن شكره وامتنانه لفرع نقابة فناني كوردستان في كركوك لاقامته هذا الحفل التكريمي له ، مشيرا الی مواصلته العطاء لخدمة الفن السينمائي في هذه المدينة العريقة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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