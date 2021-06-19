2021/06/19 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم رئيسي يتحدث الى الصحافيين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2021.© ا ف ب عطا كناره طهران (أ ف ب) – فاز المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 61,95 بالمئة من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنت السبت، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابراهيم رئيسي رئيساً لإيران بعد انتخابات ذي مشاركة متدنية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابراهيم رئيسي رئيساً لإيران بعد انتخابات ذي مشاركة متدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).