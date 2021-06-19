اعتراض 11 طائرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون فوق السعودية 

2021/06/19 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – اعترض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن السبت احدى عشرة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله إنه تم “اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة هذا اليوم”.وبحسب التحالف فإن “كافة […]

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