2021/06/19 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية المنتخب، سيد ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، مخاطبا الشعب الايراني: لقد وفيتم بصدق بعهدكم بالأمس، واليوم قد جاء دوري أنا، خادمكم لأعدكم بأني سأفي بالعهد الذي قطعه معكم وألا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الايراني الجديد يخاطب الشعب: انا بحاجة إلى دعمكم المركز الخبري الوطني.

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