الاعلام الحكومي يؤكد إعادة مشروع ماء الكرخ الى العمل

2021/06/19 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت خلية الاعلام الحكومي، اليوم السبت، إعادة مشروع ماء الكرخ الى العمل بعد توقف دام نصف ساعة فقط.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “العصابات الارهابية استهدفت يوم امس […]

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