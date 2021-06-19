إعادة مشروع ماء الكرخ إلى العمل بعد توقفه نتيجة حادث تخريبي

2021/06/19 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، نجاح ملاكات الكهرباء وأمانة بغداد بإعادة مشروع ماء الكرخ إلى العمل بعد توقفه بسبب عمل تخريبي.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العصابات الارهابية استهدفت يوم أمس الجمعة 18- حزيران الجاري، خطوط (قدس، النصر الصمود، وماء الكرخ) الناقلة للطاقة الكهربائية، وتم تفجير عدد من أبراج الخطوط، الأمر الذي أدّى إلى انفصال الكهرباء عن مشروع ماء الكرخ".

وأضاف البيان، أن "ملاكات وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة تغذية المشروع بعد نصف ساعة من استهداف الخطوط المذكورة، من خلال خطوط الطارمية، بالتعاون مع أمانة بغداد ودائرة ماء بغداد، وبتعاضد الجهود جرى تشغيل الخط من مصدر أخر عبر محطة التاجي 132".

وطمأنت الخلية، المواطنين بالقول إن "مخزون المياه مسيطر عليه وكافٍ لسد الحاجة الحالية بتنسيق الجهد مع دائرة ماء بغداد، وهناك خمس مضخات دافعة تعمل الآن من أصل ست، أما مضخات السحب العاملة فهي ثمانية، وهناك وفرة كافية من المخزون المائي لتغطية متطلبات الاستهلاك".

وأكدت، أن "وزارة الكهرباء تواصل جهودها لاستمرار تأمين الكهرباء لمشروع الماء المذكور، ريثما تكتمل أعمال إعادة إعمار الخطوط الناقلة والتي تم تفجيرها".

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