ضجة في تونس: ثلاثيني يغتصب جارته العجوز بحضور زوجها  

2021/06/19 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم شاب تونسي في منطقة قرمبالية في محافظة نابل التونسية، على اغتصاب جارته العجوز بعد اقتحام منزلها، وبحضور زوجها الكفيف.

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وأكد مصدر أمني أن الوحدات الأمنية في منطقة ”قرمبالية“ قامت بتوقيف الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بعد ساعات من اقتحام منزل جارته وقيامه باغتصابها.

وأضاف المصدر، أن الشاب عاد الى الحي الذي يسكنه فجرا بعد سهرة ماجنة تناول فيها المسكرات، حيث قام باقتحام منزل جارته البالغة من العمر ستين عاما ثم اغتصبها.

واشار المصدر الأمني، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن النيابة العامة أمرت بالاحتفاظ بالشاب وفتح تحقيق قضائي بشأنه، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.

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