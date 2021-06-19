الجوية يهزم السماوة في عقر داره بمباراة مؤجلة

2021/06/19 | 22:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألحق فريق القوة الجوية الهزيمة بمضيفه فريق السماوة بهدفين نظيفين السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 لمنافسات الدوري الممتاز للموسم بكرة القدم.الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بنين الفريقين، فيما تمكن حمادي أحمد من وضع الفريق الجوي بالمقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 61 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف محمد علي عبود […]

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