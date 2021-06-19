"العمل" العراقية تعلن شمول العاملين بجمع النفايات براتب الرعاية الاجتماعية

2021/06/19 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم السبت، شمول العاملين بجمع النفايات براتب الرعاية الاجتماعية.وقال سالم تكليف الموسوي، مدير الرصد الميداني في وزارة العمل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد المشمولين برواتب …

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