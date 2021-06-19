عداءة عراقية تصبح أسرع إمرأة في الوطن العربي لعام 2021 (صور)

2021/06/19 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حصد منتخبنا الوطني عبر العداءة دانا حسين، الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سيدات في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة حاليا في تونس.

وتمكنت حسين من الفوز بالسباق بزمن بلغ 11.23 ثانية، لتحطم بهذا الرقم، الأرقام العراقية السابقة في البطولة العربية لألعاب القوى.

ورفعت رصيد العراق في البطولة العربية إلى 5 ميداليات، منها 3 ذهبيات، وميداليتين برونزيتين حتى الآن.

وهي عداءة عراقية مختصة في سباق 100 متر، بدأت مشوارها الرياضي عام 2006، وتبلغ من العمر 35 عاما، وشاركت بدورة الألعاب الأولومبية في الصين عام 2008، وسبق لها الفوز بذهبية سباق 100 متر بمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب العربية الثانية عشرة في قطر 2011.

N.A

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