الكشف عن حقيقة اتصال وزير الزراعة العراقي بمسؤول اسرائيلي

2021/06/19 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الزراعة محمد الخفاجي، اليوم السبت، ما تم تداوله بان وزيرها محمد الخفاجي اتصل بمسؤول إسرائيلي.

وقال الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 حزيران 2021)، ان "الوزير ينفي مشاركته بإجتماعٍ عبر تقنية الفيديو كونفراس مع أي مسؤولٍ من الكيان الصهيوني"، معبرا عن "استغرابه من قيام جهات مشبوهة بعرض هكذا اشاعات بهدف الابتزاز".

واضاف البيان، ان "الخفاجي يجري زيارة عمل رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، منذ عدة ايام"، نافيا "تلقيه أي دعوة من الأمم المتحدة لحضور هكذا اجتماع".

واوضح الخفاجي، انه "سيقوم بمقاضاة كل من روج لهذه الاشاعة عبر القانون".

N.A

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