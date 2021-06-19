2021/06/19 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، السياسة التي تنتهجها المصارف الحكومية والأهلية في منح السلف والقروض للمواطنين، مؤكدا أن أرباحها "كبيرة جدا"، فيما لفت الى أهمية تسهيل الحصول على القروض بالنسبة للمحتاجين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "المصارف الأهلية والحكومية في العراق فرضت أرباحاً على المقترض تصل 12% و14% في بعض الأحيان"، مؤكدا أن "هذه الفوائد كبيرة جداً، كما فرضت المصارف قيوداً وإجراءات معقدة فيما يتعلق بالكفيل الذي يصعب على كثير من المواطنين الحصول عليه".

وأضاف، "هنالك مصارف تقدم قروضاً ميسرة وتفرض أرباحاً معقولة، ولكن يصعب على المواطنين الحصول عليها بسبب المحسوبية في طريقة منح القروض".

ولفت كوجر إلى أن "الذي يلجأ إلى الحصول القرض هو محتاج بطبيعة الحال ويجب مساعدته وليس استغلاله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تتحرك لتسهيل القروض وتخفيف أرباحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تتحرك لتسهيل القروض وتخفيف أرباحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).