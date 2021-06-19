منتخب ألمانيا يكتسح نظيره البرتغالي برباعية في مباراة مهمة بـ يورو 2020..

2021/06/19 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب الألماني فوزا مهما على نظيره البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز آرينا" بمدينة ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالنسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية وتستمر حتى الحادي عشر من تموز المقبل.وأحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك نظيره الألماني بالدقيقة 15 من زمن المباراة، ليصبح أول أهدافه أمام الماكينات في مختلف البطولات بعد 4 مباريات سابقة فشل فيها في التسجيل ,وأدرك روبن دياز هدف التعادل للمنتخب الألمانى بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35 من زمن المباراة.وأضاف رافاييل جيريرو مدافع المنتخب البرتغالي الهدف الثاني لصالح المنتخب الألماني بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 39 من زمن المباراة ".وفي الشوط الثاني، أحرز كاي هافيرتز الهدف الثالث لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة 51 من زمن المباراة، ثم أضاف روبن جوسينس الهدف الرابع في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص دييجو جوتا الفارق بهدف المنتخب البرتغالي الثاني بالدقيقة 67 من زمن المباراة ".وبهذه النتيجة، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط متفوقا بالمواجهات المباشرة عن المنتخب البرتغالي الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتربع منتخب فرنسا على الصدارة برصيد 4 نقاط بعد تعادله 1-1 اليوم مع المجر صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة ".وكان منتخب ألمانيا سقط في مستهل مشواره بأمم أوروبا 2020 أمام فرنسا، فيما انتصر منتخب البرتغال على المجر بثلاثية نظيفة"./انتهى2

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