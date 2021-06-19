كتائب حزب الله : نتطلع بعد انتخاب رئيسي الى افشال مؤامرات قوى الشر والاستكبار في المنطقة

2021/06/19 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبرت كتائب حزب الله وبمناسبة انتخاب رئيسي رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية..عن تطلعها الى ما يزيد من تحقيق مصلحة الشعبين العراقيّ والإيرانيّ وإفشال مؤامرات قوى الشر والاستكبار في المنطقة.وذكرت في بيان: إنّنا نتطلّع في هذه المرحلة الرِّئاسيّة الجديدة إلى ما يُزيد من تحقيق مصلحة الشعبين؛ العراقيّ والإيرانيّ، وتعميق العلاقة في المبادئ الأساسية لنصرة الشعوب المستضعفة في العالم.واوضحت ان : نصرة الشعوب المستضعفة عبر السير على نهج الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني (رضوان الله عليه) في مواقف المواجهة ضد العدوّ الصهيو-أمريكي وأدواتهم من حُكّام السعودية والإمارات، لإفشال جميع مؤامرات قوى الشر والاستكبار في المنطقة./انتهى3

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