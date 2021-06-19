شرطة ميسان تعلن القبض على متهم بقتل أحد ابنائه

2021/06/19 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان ألقت شرطة محافظة ميسان، السبت، القبض على متهم بقتل أحد ابنائه في مدينة العمارة. وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “القت مفارزنا، القبض على متهم بجريمة قتل في إحدى مناطق مدينة العمارة، مركز المحافظة”. وأضافت، “حيث تمكنت مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة من القبض على متهم مطلوب …

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