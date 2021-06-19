التربية النيابية تعلن إرسال اسماء المحاضرين الذين تم التعاقد معهم إلى وزارة المالية

2021/06/19 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، إرسال اسماء المحاضرين الذين تم التعاقد معهم إلى وزارة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي.وقال رئيس اللجنة، قصي الياسري، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “اللجنة استطاعت في موازنة 2021، أن تضع التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع المحاضرين، رغم عدم وجود فقرة خاصة للتعاقد معهم ضمن …

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