هل هناك مفاهيم أخرى لحد الزنا في القرآن؟ 

2021/06/19 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلف كثيرون في العالم الإسلامي على موضوع الحدود، وخاصة على تنفيذ حد الجلد كعقوبة للزنا.ويعتمد كثيرون من المؤمنين بهذا الحد على وجود هذه الآية {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلدة} (سورة النور) لإقرار الجلد كعقوبة شرعية لموضوع الزنا.

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