مام الانسانية تنظم مهرجانا لمصوري كوردستان والعراق

2021/06/19 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم مؤسسة مام الانسانية مهرجانا لمصوري العراق واقليم كوردستان يستمر لمدة يومين.

وينطلق المهرجان تحت شعار (لقطات من بلادي)،يوم الاحد 20/6/2021 ويستمر الى يوم الاثنين المقبل، وهو برعاية مؤسسة مام الانسانية وبالتعاون مع اتحاد المصورين العراقيين، وجمعية مصوري كوردستان فرع السليمانية.

هذا ويقام المهرجان في المتحف الوطني امنه سوركه بمدينة السليمانية ويكون مفتوحا امام الزوار على مرحلتين حيث سيفتح ابوابه من الساعة الـ 10 صباحا ولغاية الـ 1 ظهرا، فيما يعود لفتح ابوابه امام الزوار من الساعة الـ 4 عصرا ولغاية الـ 7 مساء.

PUKmedia / خاص

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