النفط تضع اللمسات النهائية على مشروع «الغاز المتكامل»

2021/06/19 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، ضع اللمسات النهائية على الموديل الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل والمزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل خلال ترؤسه اجتماعات مكثفة في مقر شركة نفط البصرة بمحافظة البصرة وعلى مدى اليومين الماضيين، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط الوزارة في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية، من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة".

وأشار إسماعيل إلى "أهمية تكثيف الاجتماعات والمناقشات وخصوصاً للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق ، مؤكداً على أهمية التوقيع مع شركة توتال العالمية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية".





من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب إن "مشروع الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي ، ومشروع ماء البحر ، و تطوير حقل أرطاوي ، وإن وزارة النفط حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض بالقطاع النفطي ، معربا عن إمله في إبرام العديد من العقود التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج وإدامته ، رغم التحديات الاقتصادية والصحية".

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