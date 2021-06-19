هيئة الاستثمار تكشف عن 11 مشروعاً استثمارياً توفر 100 ألف فرصة عمل

2021/06/19 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار، السبت، عزمها تنفيذ 11 مشروعاً استثمارياً لبناء مدن استثمارية وصناعية، فيما أكدت العمل على إنشاء مدن شبيهة ببسماية بعموم العراق 4 منها في بغداد.

وقالت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، إن "وزارة الإسكان حددت 12 موقعا في انحاء العراق منها موقع في غرب بغداد لبناء مشاريع استثمارية وصناعية ومدن عصرية"، وفقاً لـ"واع".

وأضافت أن "هناك موافقات من قبل وزارتي التخطيط والإسكان والأخيرة هي الجهة المعنية بهذا القطاع وتنتظر الهيأة الموافقات، نريد تنفيذ مجمعات شبيهة ببسماية في كل المحافظات وبغداد لوحدها تتحمل بناء من 3-4 مجمعات شبيهة".

وأوضحت أن "هيئة الاستثمار ستعلن خلال الفترة القريبة عن 11 مشروعاً استثمارياً وعصرياً وصناعياً والتي ستوفر في المرحلة الاولى 100 الف فرصة عمل على الأقل وستخلق أعمالاً للمصرف الذي سيمول المشروع وكذلك لمصانع الطابوق وجميع المعامل المعنية التي من الممكن أن تساهم بعملية بناء تلك المجمعات".

وتابع أن "المرحلة الاولى ستشهد تنفيذ 4 خطوات وستكون هناك اجزاء من تلك المشاريع مدنا صناعية ومدن شحن ولوجستية، ومشاريع صديقة للبيئة ومشاريع زراعية".

وبشأن مشاريع المجمعات في بغداد بينت النجار أن "بغداد لا تتوفر على مساحات أراضٍ كافية ويجب أن يكون الاستثمار خارج بغداد وفي كل دول العالم يتم توسيع العاصمة نحو خارجها، بالاضافة إلى أن معدل نمو السكاني في العراق هو الأكبر في العالم ويحتاج الى مساحات كبيرة".

وبشان المشاريع الخاصة أوضحت النجار أن "هيئة الاستثمار ليست لديها صلاحية لعرض فرص استثمارية لا تعود للدولة وليس لديها سلطة على المستثمر الخاص، لذلك يجب أن تنظم عمليات البناء من المستثمرين على ضوء موافقات امانة بغداد أو وزارة الإسكان والبلديات لها لكي تنسجم مع عملية الانماء الشامل في العراق".

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مدينة الرفيل المقرر تنفيذه بمحيط مطار بغداد أشارت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن "المشروع وطني وسينفذ بجهد وطني بمشاركة جميع وزارات الدولة"، مشيرة الى أن "هيئة الاستثمار وضعت الفكرة امام الحكومة لتخصيص أرض محيطة بمطار بغداد لإنشاء المدينة وسيتم فيها مواكبة صور التوسع العمراني العالمية، حيث سيتم بناء مستشفيات وعيادات واسواق ومكاتب".

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