ردود فعل دولية متباينة على انتخاب رئيسي رئيسا لإيران

2021/06/19 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أثار إعلان فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي السبت في الانتخابات الرئاسية الايرانية ردود فعل متباينة، إذ إملت روسيا ان يكون مؤشرا الى استقرار إقليمي أكبر، بينما انتقده اطراف آخرون بأشد العبارات.– روسيا – أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بتعزيز العلاقات بين موسكو وطهران مع توجيهه رسالة […]

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