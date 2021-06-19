الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكشف عن تفاصيل مشروع تطوير مدينة الصدر

2021/06/19 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن التفاصيل المتعلقة بمراحل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر.

وذكر المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد ان المشروع الذي جاء تنفيذه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي تم ادراجه في موازنة العام الجاري، يتضمن إنشاء تسعين ألف وحدة سكينة، وبمساحات تتراوح ما بين مئة متر مربع الى مئة وثمانين مترا مربعا، فضلا عن مشيدات طبية وتربوية وترفيهية وتجارية ومساحات خضراء، بهدف تخفيف الضغط السكاني عن مدينة الصدر الحالية، وتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية وبنى تحتية مستدامة وتشجيع التأهيل العمراني في الأحياء المجاورة، مضيفا ان المشروع سيغطي نحو ستة عشر كيلومترا مربعا كامتداد لمدينة الصدر.

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