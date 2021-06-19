ترامب ينتقد بايدن “بشدة” لهذا السبب

2021/06/19 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، انتقادات للرئيس جو بايدن، على نهج إدارته في التعامل مع قضايا العنصرية والعرقية.وقال: “كمرشح، وعد جو بايدن في البداية بتوحيد أمريكا، ولكن […]

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