خلية الإعلام الحكومي تطمئِنُ المواطنين بتوفر الخزين الكافي من مياه الشرب

2021/06/19 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نجحت ملاكات الكهرباء والأمانة ، اليوم السبت، بإعادة مشروع ماء الكرخ الى العمل بعد توقف دام نصف ساعة فقط.وقال بيان لخلية الاعلام الحكومي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ملاكات وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة تغذية المشروع بعد نصف ساعة من استهداف الخطوط المذكورة، من خلال خطوط الطارمية، بالتعاون مع أمانة …

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