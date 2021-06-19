كشف لغز جريمة انتحار غامضة لفتاة في بغداد

2021/06/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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محققو شرطة بغداد يحلون لغز جريمة انتحار غامضة لفتاة ..........بعد حصول حادث انتحار لفتاة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة باب الشيخ ولوجود شكوك وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص من المحققين برئاسة مدير قسم شرطة باب الشيخ للتحقيق في الاسباب التي دعت الفتاة للانتحار ولدى التعمق بالتحقيق تم التوصل الى سبب انتحار الفتاة بعد تعرضها لضغوط كبيرة للقيام بأمور لا يمكنها القيام بها من قبل والدتها وشقيقتها مما دعاها الى الانتحار تم استحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمتين وفق احكام المادة ٤٠٨ وبداعي التحريض على الانتحار واعترفتا صراحة بالضغط عليها مما دعاها للاقدام على الانتحار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون

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