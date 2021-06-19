وزير الزراعة يبحث مع رئيس الوزراء السوري التنسيق بموضوع الأمن المائي للبلدين بما يحفظ حقوقهما وفق القوانين الدولية

2021/06/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، التنسيق فيما يتعلق بموضوع الأمن المائي للبلدين بما يحفظ حقوقهما وفق القوانين الدولية .وذكر بيان لوزارة الزراعة ان, الوزير التقى ,اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء السوري ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بموضوع الأمن المائي للبلدين بما يحفظ حقوقهما وفق القوانين الدولية، فضلا عن مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ".وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي قد وصل ، امس الاول الخميس، الى سوريا تلبية لدعوة رسمية من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري محمد حسان ".وسيبحث الخفاجي ، بحسب بيان للوزارة ، تطوير آفاق العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بين البلدين الشقيقين ، بما يخدم النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني"./انتهى2

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