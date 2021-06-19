العراق يفقد موقعه كنائب رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم بسبب تخبط اللجنة التطبيعية

2021/06/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فقد العراق موقعه كنائب لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بسبب تخبط اللجنة التطبيعية وترشيح شخصية غير معروفة عربيا.وقالت مصادر انه : تم ترشيح احدى الشخصيات التي ليس لديها حضور عربي مما اضطرها الى سحب الترشيح.واضافت ان الاتحاد العربي كان يرغب بترشيح اسماء معروفة كعبد الخالق مسعود اوحسين سعيد او اخرين معروفين.وهذه المرة الاولى التي يخسر فيها العراق هذا المنصب منذ 20 عاما./انتهى3

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