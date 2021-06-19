مقتل وإصابة 3 عناصر في العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

2021/06/19 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصادر في العراق بمقتل عنصرين وإصابة ثالث من "حزب العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي البلاد....

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