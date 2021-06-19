"الوزراء" العراقي تكشف تفاصيل إنشاء 90 ألف وحدة سكنية بمدينة الصدر

2021/06/19 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر، الذي يتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكينة.وقال حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع تطوير مدينة الصدر جاء بتوجيه …

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