موسيقى وحفلات شواء.. الولايات المتحدة تحيي

2021/06/19 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل الأميركيون، السبت، بيوم "جونتينث" الذكرى السنوية لإلغاء العبودية في البلاد بمسيرات وخطابات وموسيقى وحتى حفلات شواء، بعد أن صار عطلة رسمية إثر عام من رحيل جورج فلويد.

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