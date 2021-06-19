محتجون يطالبون بوقف بناء السدود وتجفيف العراق

2021/06/19 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محتجين ناشطون في الدفاع عن البيئة والطبيعة والمياه بوقف بناء السدود أمام مجرى المياه في تركيا وايران ومنع وصولها الى العراق الذي يعاني فصلا من الجفاف بسبب قلة هطول الأمطار.

وتحدث مدير منظمة طبيعة العراق نبيل موسى للصحفيين قائلا ان "أوضاع المياه في العراق ليست على مايرام بسبب دول الجوار التي بنت السدود على مجرى تدفق المياه ولا تصل الى العراق غير 20% فقط منها وهو شيء يجب الوقوف عليه ,العراق تأثر كثيرا بتقلبات المناخ التي انعكست سلبا على توفير المياه بسبب قلة الأمطار وقلة وارداته ويجب على الحكومة ان تضع حلولا لشحة المياه وكيفية وضع معالة ذلك".

وتشير تقارير من وزارة الموارد المائية ان مناسيب مياه نهري دجلة والفرات انخفضت بنسبة 50% بسبب قلة الأمطار وقلة تدفق المياه من دول الجوار.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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