2021/06/19 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراسات الموسيقية تثري الساحة الفنية بخريجين جدد بغداد – الزمان بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس معهد الدراسات الموسيقية، أقام المعهد حفل تقديم الاطاريح للطلبة من خريجي العام الدراسي 2020-2021 والتي حملت اسم (الدكتور حبيب ظاهر العباس)، بحضور رسمي ونخبوي، وذلك على قاعة الرباط وسط بغداد.بدأ الحفل الذي شهد تخريج ثمانية طلبة توزعوا على آلات الكمان والعود […]

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