2021/06/19 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور لطيف العاني بمعرض آرت بازل في سويسرا مبدع يؤطّر الجمال ويرصد الغرابة بيروت – محسن حسين نشر معرض ارت بازل العالمي المقام حاليا صورا للمصور العراقي المبدع لطيف العاني كما نشر نبذة عن حياته واعماله .ومما نشره المعرض ان العاني يعرض في أعماله من عام 1950 إلى أواخر الستينيات ، حقيقتين منفصلتين – […]

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