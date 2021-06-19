2021/06/19 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخشّاب ترد على شائعة إرتباطها بكمال القاهرة – الزمان أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أغنيتهما (أوعدك)، حيث انتشرت شائعات حول ارتباطهما.وحرصت الخشاب على كشف حقيقة الأمر في تصريح، قالت فيها: (عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، […]

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