نائب: حصة الإقليم سترسل كـ«سلفة مالية»

2021/06/19 | 23:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، أن موعد إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة "غير معروف"، موضحاً انه سيتم إرسال المبلغ المحدد من قبل الحكومة كـ"سلفة مالية".

وقررت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي (15 حزيران 2021)، إرسال 200 مليار دينار من حصة إقليم كردستان من الموازنة العاملة لعام 2021، دون تحديد موعد إرسال المبلغ إلى إقليم كردستان.

وقال ميرزا، في تصريح أوردته "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا نعلم شيئاً عن إرسال المبلغ المالي المخصص من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، ومتى سيرسل إلى إقليم كردستان".

وفي ما يتعلق بوصول لجنة اتحادية من بغداد إلى إقليم كردستان، للتدقيق في ملف واردات إقليم كردستان، أوضح ميرزا أن "تواجد اللجنة التدقيقية في إقليم كردستان غير مرتبط بإرسال المبلغ المحدد"، كاشفاً أن "مجلس الوزراء قرر إرسال 200 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان كسلفة، وستتم إعادة الحسابات المالية بين الحكومتين بعد إنتهاء عمل اللجنة التدقيقية المتواجدة في أربيل".

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