2021/06/19 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار نفى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت ، صدور قرار بإعادة الجماهير إلى الملاعب ، وفيما أكد أن الموضوع قيد الدراسة ، شدد في الوقت نفسه على دعم الحكومة للمنتخب العراقي لكرة القدم بعد تأهله لنهائيات تصفيات كأس العالم بهدف تحقيق حلم العراقيين بالعودة للبطولة الأهم.وقال درجال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع دخول الجماهير للملاعب موجود كفكرة لكن لا يمكن أن يصدر به قرار دون مناقشته مع اللجنة العليا للصحة والسلامة وإصدار قرار من قبلها ، وإن صدر هكذا قرار فسيكون من خلال ضوابط محددة".وأضاف إن "من بين الضوابط المقترحة مثلاً أن يقتصر دخول من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا ، مع الحفاظ على الشروط والبروتوكول الصحي المعمول به".وتابع "نبحث الآن مسألة بيع تذاكر المباريات بشكل الكتروني وخلال 24 ساعة القادمة سأزود بتقرير عن الموضوع ، ولا صحة لصدور أي قرار حالياً بعودة الجماهير".وبخصوص ملف تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات أسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العام قال درجال إن "الحكومة العراقية داعمة بشكل كبير للرياضة العراقية ولن تدخر أي جهد باستمرار هذا الدعم خاصة وأن المنتخب يستعد للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وبالتالي سنوفر كل ما يحتاجه المنتخب من أجل تحقيق حلم العراقيين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد أن غاب علينا منذ سنة 1986 ولحد الان".وأشار إلى ان "التصفيات ستكون صعبة لأن الفرق المتأهلة قوية جداً ونأمل بان يرتقي منتخبنا إلى مستوى الطموح ونحتاج الى عمل كبير خلال المرحلة القادمة لتحقيق هذا الهدف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة ينفي صدور قرار بعودة الجماهير للملاعب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة ينفي صدور قرار بعودة الجماهير للملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).