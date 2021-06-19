ذي قار: مساع لرفع ساعات تجهيز الكهرباء إلى 20 ساعة يومياً

2021/06/19 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - بغداد

قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، السبت، إن حكومته المحلية بصدد وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لرفع قدرة شبكة الكهرباء في المحافظة وزيادة ساعات التجهيز إلى 20 ساعة يومياً.

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وأضاف الخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 حزيران 2021): إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح خلال زيارته الأخيرة لذي قار مطلع الأسبوع الماضي محطة كهرباء الناصرية الغازية (المحطة المركبة)"، مبيناً أن "المحطة تزود الشبكة الوطنية بطاقة كهربائية للمرحلة الأولى بـ (500 ميغا واط)".

وبين، أنه "من المؤمل اكمال المرحلة الثانية قريبا بتحويل الطاقة الانتاجية كاملة بـ(1000 ميكا واط)"، لافتاً إلى أن "المحطة دخلت بالخدمة والآن هي ضمن الشبكة الوطنية".

ولفت إلى أن "طموح الحكومة المحلية في المحافظة خلال الصيف الحالي تجهيز المحافظة بمعدلات تصل الى 20 ساعة يومياً"، موضحاً أن "خطة العمل ستركز على رفع مستوى الانتاج في السنة القادمة لمدة 24 ساعة مع دخول الكثير من المشاريع إلى الخدمة وحل الاختناقات والإشكالات الموجودة حاليا".

وعن خطط تحسين المنظومة بالتنسيق مع بقية المحافظات أوضح الخفاجي أنه "تم عقد اجتماع في محافظة البصرة بحضور رئيس اللجنة، وليد السهلاني، ومديري شركات الإنتاج والتوزيع والنقل في المنطقة الجنوبية، ومديري أقسام دوائر الكهرباء في محافظة ذي قار".

وتابع أن "اللقاء ناقش مشاكل الكهرباء وما يعترض له القطاع في المحافظة"، فضلا عن مناقشة الخطة الطارئة لمواجهة المشاكل خلال فصل الصيف"، مبينا أنه "تم وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لرفع قدرة شبكة الكهرباء في المحافظة، وزيادة قدرة الطاقة الكهربائية، اضافة الى حل مشاكل ذي قار لتجهز الطاقة الكهربائية بشكل كامل خلال السنة القادمة".

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